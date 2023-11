Pune tribine, nervozne glave: Hajduk je pobijedio Istru u vrućoj utakmici

Nakon povratka s reprezentativne pauze, vodeća HNL momčad Hajduk otišla je u goste Istri u 16. kolu domaćeg prvenstva znajući da je čeka sjajna atmosfera i rekordna posjeta. Rasprodan stadion Aldo Drosina, čije su dvije tribine okupirali navijači Bijelih, dočekala je Puljane i Splićane u vrlo nervoznoj utakmici; gosti su pobijedili 2-0 i opravdali status favorita, a vidjeli smo nekoliko zanimljivih detalja.

Hajduk je odmah na početku pritisnuo i takav mu se pristup brzo isplatio — Ismaël Diallo u 16. je minuti ubacio jednu loptu u šesnaesterac koja je zaobišla sve, a onda stigla na desnu stranu gdje ju je Emir Sahiti silovito stisnuo i zakucao u mrežu Lovre Majkića.

Kosovaru je to bio peti gol u svim natjecanjima ove sezone te drugi u HNL-u, a konstantno se nastavlja potvrđivati kao ključni čovjek za Hajdukov napad. Također, Mislav Karoglan je u zadnje vrijeme naumio dati ofenzivniju ulogu Diallu i čini se kako mu se to sada isplaćuje.

Utakmica je bila prilično mirna sve do sredine drugog poluvremena kada je došlo do kavge na terenu; Mladen Devetak i Sahiti prvo su se počeli naguravati pored aut-linije, Niko Sigur zatim ih je došao razdvojiti, a onda se u cijelu situaciju upetljao danas previše borbeni Ante Erceg koji je u prvom poluvremenu napravio nekoliko vrlo grubih prekršaja; prvo se u 23. minuti zabio u Ivana Lučića, onda se u 39. zaletio u Zvonimira Šarliju i posložio ga na travnjak, a to je ponovio u 43. na istom igraču i onda u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada se obrušio na Rokasa Pukštasa.

Sve to glavnom sucu Anti Čulini bilo je dovoljno samo za žuti karton koji mu je uručio u 39., a iz aviona se vidjelo da Erceg igra na rubu isključenja i da se pod hitno morao smiriti. Zbog svega toga Hajdukova je delegacija imala nešto za reći arbitru na poluvremenu, a Marko Livaja u onom je džumbusu dobio javnu opomenu zbog prigovora.

Inače, Splićani su imali još dvije sjajne prilike u jednom napadu u prvom dijelu; Leon Dajaku u 35. se pronašao u petercu i petom odlučio matirati Majkića. Istrin vratar to mu je obranio, a bivši Sunderlandov napadač onda je iz odbijanca promašio čitava vrata…

Trzavice su se nastavile i u drugom poluvremenu; Matej Vuk tako je požutio u 51. zbog udaranja Nike Sigura po licu, a četiri minute kasnije Čulina je karton pokazao i Advanu Kadušiću. David Català zato ih je obojicu vrlo brzo izvadio, a Istra je u 61. došla do svoje najbolje prigode; Šarlija je tada pogriješio i gurnuo Ercega u čistu šansu, ali on se nije dobro snašao i promašio s peterca.

Ubrzo je i Livaja ušao u sličnu šansu na drugoj strani kada je pogriješio Iurie Iovu; u 65. je, tako, u situaciji jedan na jedan zaobišao Majkića, ali Moldavac se uspio vratiti i blokirati loptu na crti.

90 GOOOOOOOOOOOOL!

Marko Livaja!

Istra 1961 – Hajduk 0:2! pic.twitter.com/l5RRsKjjl3 — HNK Hajduk Split (@hajduk) November 26, 2023

Utakmica je poslije toga ponešto patila na kvaliteti; uslijedio je prekid zbog bakljade, a Istra je u posljednjih 10-ak minuta bila nadmoćnija i aktivno tražila izjednačenje. No, Karoglanovim momcima na kraju se ponudio kazneni udarac — Filip Krovinović ubacio je u šesnaesterac u 88. minuti, a lopta je odsjela na ruci Luke Hujbera. VAR provjera trajala je neko vrijeme zbog provjere zaleđa u začetku akcije, ali nije bilo promjene odluke — Livaja je namjestio loptu na bijelu točku, zabio 10. gol Istri u karijeri i zapečatio Hajdukov trijumf.

Karoglanove momke novi trobod odveo je na plus pet u odnosu na drugoplasiranu Rijeku koja ima utakmicu manje. Dinamo je na 27, ali odigrao je tek 14 kola…