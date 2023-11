Puni se ekskluzivni klub: ukupno šest klubova osiguralo je nokaut fazu LP nakon četiri kola

Skupine D i G tako su razriješene što se tiče plasmana, a ostaje tek za vidjeti hoće li Sociedad ili Inter, odnosno City ili Leipzig zasjesti na vrh ljestvica, te tko će iz tih grupa ići u Europa ligu. Bayern je zasad jedini siguran kao pobjednik skupine A.

Real je na domaćem terenu lakoćom svladao Bragu te se pridružio redu momčadi na maksimalnom učinku. Do četvrte pobjede i 12. boda kraljevski su klub vodili Brahim Diaz, Vinícius i Rodrygo svojim pogocima, a ovo je nastavak nevjerojatnog niza za Real.

Naime, od 2003. i uvođenja ovakvog formata s jednom skupinom, Real je svake sezone igrao Ligu prvaka i svake sezone prošao je skupinu. Ukupno je to 21 put, a blizu je jedino Bayern s 20 prolazaka skupine od sezone 2003./04.

Inter je dugo lomio RB Salzburg u gostima, a na kraju mu je za minimalnu pobjedu 1-0 trebao penal kojeg je realizirao Lautaro Martínez tek u 85. minuti. Sjajni Argentinac tako je osigurao 10. bod za Nerazzurre koji su nakon tek četiri kola skupinu prošli samo jednom.

2 – Inter have progressed the group stage with two rounds to play for the second time in the Champions League with the current format, after 2004/05. Character. pic.twitter.com/pPj8P1J7uX

— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 8, 2023