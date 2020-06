Puno se pisalo o majstorici juniora Dinama i Hajduka, no čini se da za nju nema potrebe

Komplicirana situacija u juniorskoj ligi dobiva novo poglavlje.

Prekinuta je ona zbog širenja koronavirusa u trenutku kad je Hajduk predvodio ljestvicu s dva boda više u odnosu na drugoplasirani Dinamo. Zagrebačka momčad osim dva boda ima i odigranu utakmicu manje; u pitanju je neodigrani susret iz pretposljednjeg, 16. kola protiv Dugopolja, momčadi od koje je na ljestvici slabiji tek Orijent 1919.

Navedena situacija uskovitlala je duhove pa smo čuli nekoliko ideja raspleta prekinute sezone, poput one o odigravanju neodigrane utakmice, proglašenju prvaka temeljem prosječnog broja bodova po utakmici te majstorice između dva vodeća kluba.

Moglo bi se dogoditi da nema potrebe za njenim odigravanjem.

Kako navodi 24sata ta utakmica ne bi donijela nikome naslov najbolje u državi, ali bi potencijalno odlučila o momčadi koja će u juniorsku Ligu prvaka. U kojoj je situacija također komplicirana pa bi se moglo dogoditi i da za majstoricu nema potrebe.

Isti izvor piše da bi natjecanje juniora moglo sljedeće sezone biti izmijenjenog formata prema kojem bi samo juniorska momčad prvaka države išla u kontinentalno nadmetanje. Bude li tako, potreba za majstoricom nestaje jer Dinamovi seniori u slučaju plasmana u grupnu fazu onda vuku ondje i juniore. Ovdje valja znati da navedeno nije konačna odluka — uostalom o sljedećoj sezoni LP-a juniora nije se UEFA niti izjašnjavala — ali i da je krovna kuća hrvatskog nogometa upoznata s njenim razmišljanjima promjene sustava natjecanja za iduću sezonu.

Znan je i datum do kojeg mora UEFA-i poslati dopis s europskim predstavnicima, a taj je 3. kolovoza sve bliži. Kako sad stvari stoje, zaključuje se u tekstu, on će biti poslan bez imena juniorskog predstavnika. On bi se ubacio naknadno ovisno o plasmanu hrvatskog kluba u grupnu fazi Lige prvaka.