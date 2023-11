Purica i football: Dan zahvalnosti po običaju se slavio uz NFL, a jeli su se i pobjednički bataci

Posljednji su na teren izišli Seattle Seahawks i San Francisco 49ers u susretu koji je po omjeru i formi trebao biti središnji događaj dana, ali Ninersi su dosta rutinski prošli to gostovanje te su s 31-13 upisali i treću pobjedu u nizu.

A nije se propustila ni stara NFL tradicija, a to je da se pobjedničke momčadi, a pogotovo quarterbackovi, pogoste puricom uz teren. Kako igrači footballa za taj važan američki dan ne mogu biti s obiteljima za stolom, omogući im se da dobiju barem dio blagdanske gozbe pred kamerama nacionalne televizije.

Brock Purdy, Deebo Samuel i ekipa tako su imali slavljenički obrok u Seattleu, a glavna priča svakako je Dak Prescott. Dallasov QB potpuno je izdominirao Commanderse pa nije niti pričekao kraj susreta kako bi omastio brk.

Dak Prescott pulled a turkey leg out of the red kettle pic.twitter.com/3pkJnsiwtJ

— Jon Machota (@jonmachota) November 24, 2023