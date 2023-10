Puštaj Beatlese — Bellingham je opet briljirao za Real Madrid

Znamo, svima smo dosadni, ali mali jednostavno dominira. Riječ je, naravno, o Judeu Bellinghamu, koji je večeras odigrao još jednu maestralnu utakmicu u dresu svog novog kluba. Navijači ga već štuju, a voljet će ga sve više i više.

Hrabri Real Madrid pobijedio je favorita Gironu, srušio je s vrha ljestvice i pokazao da se može i bez novaca. He he. U redu, to je ironija, ali Girona je zbilja bila prva momčad u prvenstvu u kojem sudjeluju još, osim Madrida, Atlético, Barcelona, Sevilla i Real Sociedad. Izgubila je 3-0, ali rezultat je pomalo varljiv.

Domaćin je igrao sjajno dok se nije aktivirao, naravno, Bellingham. Poslao je fenomenalnu loptu koju je Joselu pospremio u mrežu u 17. i tada je sve krenulo na gostujući mlin. Aurélien Tchouaméni, još jedan u nizu madridskih čuda od djeteta, zabio je za 2-0 četiri minute kasnije, a Bellingham je riješio sve nedoumice u drugom poluvremenu. Igrala se 71. kada je zabio svoj šesti ligaški gol u sedam utakmica, sedmi u osam ukupno. Uostalom, bacite samo pogled na njegove brojke s utakmice: Jude Bellingham vs Girona 74 minutes

1 goal

1 assist

45 passes

98% pass accuracy

1/1 accurate long ball

5 shots

1 key pass

1 big chance created

2/6 successful dribbles

4 tackles

1 interception

7/13 duels won Pure quality. ⚪️ pic.twitter.com/eKrdAX2XGJ — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) September 30, 2023 Trenutno zbilja nije kontroverzno reći da nije samo jedan od najboljih veznjaka već i igrača na svijetu, a samo će biti još bolji i bolji. Samo se bojimo da će nam svima Beatlesi uskoro početi izlaziti na uši…

