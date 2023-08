Pusti, pusti modu: Manchester United produljio suradnju s Adidasom, zaradit će 900 milijuna funti

Te su veze potom obnovljene i sada će se nastaviti još dugo u budućnost, a United će od Adidasa zato dobiti majušnih 900 milijuna funti, javlja The Athletic. To je, naravno, trenutno najveći ugovor s nekim dobavljačem u Premier ligi.

“Veza između Manchester Uniteda i Adidasa jedna je od najvećih u svjetskom sportu, a kovala se kroz zajedničku posvećenost stilu, talentu i, što je najvažnije, visokim performansama”, rekao je Unitedov CEO Richard Arnold. “S korijenima iz 1980-ih godina, naše partnerstvo bilo je ponovno izumljeno tokom posljednjeg desetljeća i to s nekim od najinovativnijih dizajna i tehnologijom u sportskoj odjeći. Veselimo se osvježavanju ove moćne suradnje kroz ostatak desetljeća i u 2030-ima.”

Man United have agreed a 10-year extension to their Adidas partnership worth a minimum of £900m 🤑 pic.twitter.com/h2Us3LUTWg

— ESPN UK (@ESPNUK) July 31, 2023