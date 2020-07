Put strijelca: Harry Kane danas je zabio svoj 200. pogodak u seniorskoj klupskoj karijeri

A sve je počelo u Leyton Orientu…

Newcastle je u prvom poluvremenu današnjeg premijerligaškog ogleda protiv Tottenhama uputio ukupno 12 udaraca prema golu naspram suparnička četiri, ali svoje prilike bolje je iskoristila Mourinhova momčad.

Spursi su poveli u 27. minuti kada je Giovani Lo Celso dodao Sonu Heung-minu koji je uputio prizemni udarac prema domaćim vratima, lopta je prošla kroz noge DeAndreu Yedlinu i odsjela u bližem kutu Martina Dúbravke. Sonaldo je tako došao do 11. ovosezonskog pogotka u Premier ligi, a ubilježio je i 10 asistencija što se prevodi u njegovu najproduktivniju sezonu dosad. Ukupno 21 put Son je bio izravno uključen u prvenstvene pogotke ove sezone što je najviše u Tottenhamovim redovima: sljedeći u tom nizu je Harry Kane koji je pogodio ili asistirao 17 puta…

Son's having his best Premier League campaign yet 💥 pic.twitter.com/BuUyhiFZmT

Drugo poluvrijeme počelo je prilično bombastično: Matt Ritchie napokon je bio taj koji je realizirao jednu od Newcastleovih prilika zakucavši loptu u mrežu nakon odličnog Lazarova prodora i izjednačivši rezultat u 56. minuti, ali četiri minute kasnije njegov je pogodak glavom poništio Kane nakon dodavanja koje mu je poslao Steven Bergwijn. Engleskom napadaču to je bio ukupno 200. pogodak u seniorskoj klupskoj karijeri. Dug je to bio put ako uzmemo u obzir da je prvi postigao 2011. godine u spomenutom Leytonu, a zatim se preko posudbi u Millwallu, Norwichu i Leicesteru izborio za priliku u sastavu Spursa. Ostatak priče nam je poznat…

⚽️ Harry Kane has scored the 200th goal of his club career (in his 350th app), the first of which was for @leytonorientfc in January 2011 pic.twitter.com/nwEBBZJb13

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 15, 2020