Quarterback broj jedan: Jalen Hurts sinoć je istrčao još jedan touchdown i ispisao NFL povijest

No, puno je važniji podatak koji kazuje da je Hurts sinoć postigao svoj 29. touchdown u karijeri trčanjem. Time je prestigao nekadašnjeg MVP-ja Cama Newtona koji je dosad držao rekord za quarterbacka s najviše istrčanih polaganja u prvih 50 utakmica NFL karijere.

Jalen Hurts now has 29 career rushing touchdowns.

He has passed Cam Newton for most rushing touchdowns by quarterback in his first 50 games.@JalenHurts | @CameronNewton https://t.co/yoVQX8A6PV pic.twitter.com/Oe20eLNkgt

— The Athletic (@TheAthletic) September 26, 2023