Quarterback Tin: Jedvaj je sinoć asistirao za Panathinaikos dodavanjem preko cijelog terena

Domaći su poveli u 15. minuti kada se Jedvaj na lijep način upisao u asistente; Hrvat je tada zafitiljio jednu loptu duboko iz svoje polovice koja je pala u šesnaesterac, a suparnički vratar Jevgenij Volinec malo se previše okuražio i zaplivao; slovenski napadač Andraž Šporar sjajno se snašao u kaznenom prostoru i prebacio golmana iz teške pozicije za 1-0. Jedvaj je tako osigurao prvu asistenciju za Panathinaikos u svojemu tek drugom nastupu za klub, a tada se sve činilo bajnim za Grke.

FT: Panathinaikos 2-2 SC Dnipro-1 (5-3)

It ends in a draw but Sporar's brace ensured Panathinaikos booked their place in the next round of qualifiers in the Champions League where they'll face Marseille ☘️#PAODNIPRO1 | #UCL pic.twitter.com/BWfJqfFUUK

— Hellas Football (@HellasFooty) August 1, 2023