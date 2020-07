Quique Setién je prihvatio Messijevu kritiku i, čini nam se, najavio odlazak s Barcelonine klupe

Barcelonini nogometaši izgubili su u petak utakmicu od Osasune, a ujedno i pravo da se i dalje zovu španjolskim prvacima. Laskava titula preselila je u vlasništvo Real Madrida, ostavivši na Camp Nouu muku i probleme.

Prilično jasan i glasan u kritici momčadi bio je nakon ogleda Lionel Messi s prvenstvenim učinkom od 23 gola i 21 asistencija i ove sezone prva violina katalonskog orkestra. Vidno raštimanog, što se argentinski nogometaš ne ustrčava naglasiti.

Pričao je nakon susreta da je scenarij viđen jučer već viđen i u nekoliko navrata kroz sezonu i upozorio da će ovakve igre eliminirati momčad i iz Lige prvaka. Rekao je da smatra da je Barcelona slaba momčad koja se može pobijediti s dovoljno intenziteta i entuzijazma, a naglasio da je bila i slaba i nekonzistentna u bitnim trenucima. Dodao je da se samokritika odnosi na igrače i klub i pozvao na hitne promjene.

Quique Setien admits uncertainty over Barcelona future ahead of Napoli Champions League clash next month https://t.co/z5E1ewynQO — footballespana (@footballespana_) July 16, 2020

Neki su to odmah povezali s trenerskom klupom, a čovjek koji na njoj sjedi ne bježi od odgovornosti. Dapače, nekako Quique Setién djeluje kao da je pomiren sa sudbinom ranijeg odlaska koji bi se mogao dogoditi propusti li Barcelona u Ligi prvaka donijeti radost svojim navijačima. A možda i ranije.

“Trener sam ove momčadi i osoba odgovorna za ovu situaciju. Nadam se da ćemo u Ligi prvaka izgledati bolje, no nisam siguran što meni slijedi i hoću li ja voditi sastav”, rekao je i dodao da se slaže s Messijevim riječima.

Ugovor kazuje da bi posao u Barceloni trebao imati do ljeta 2022., no 14 pobjeda u 22 odigrana susreta i ispadanja iz utrka za naslov nekako sugeriraju da bi to moglo biti skraćeno te da bismo na klupi već do nastavka Lige prvaka u kolovozu mogli gledati neko drugo lice.