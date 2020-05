Quo vadis, Wagner? Schalke je protiv Fortune doživio šesti poraz u sedam utakmica

Weston McKennie postigao je posljednji gol za svoju momčad prije suspenzije nogometa zbog pandemije koronavirusa, a danas je postigao i prvi nakon nastavka Bundeslige…

Činilo se da Schalkeovi navijači mogu odahnuti. Uostalom, Fortuna iz Düsseldorfa je jedna od najlošijih momčadi lige, eto idealne prilike za izlazak iz krize.

Međutim, u Gelsenkirchenu trenutno ne kiši nego — pljušti. Pogotovo za Schalke u 2020. Rudari su posljednji puta u Bundesligi slavili u 17. kolu, prije više od četiri mjeseca. Kao da je riječ o nekoj drugoj eri: tada je nastradala Borussia Mönchengladbach, a sada nogometaši Davida Wagnera djeluju kao da bi imali problema s amaterima.

You cannot be serious. 😢

⏱️ 68' | #F95S04 2-1 | #S04

— FC Schalke 04 (🏠) (@s04_en) May 27, 2020