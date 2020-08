Racing Point je kažnjen novčano i oduzimanjem bodova, no ʻRužičasti Mercedesʼ ostaje na stazi

Momčad Racing Pointa ostala je bez 15 bodova i novčano je kažnjena sa 400.000 eura zbog nedopuštenog kopiranja sustava za hlađenje kočnica koji su prošle godine koristili Mercedesovi bolidi.

Na preveliku sličnost u dizajnu stražnjeg sustava za hlađenje kočnica žalila se momčad Renaulta. Prva žalba uložena je nakon Velike nagrade Štajerske, vožene na stazi Red Bull Ring u austrijskom Spielbergu, a potom i nakon sljedeće dvije, Velike nagrade Mađarske i Velike nagrade Britanije.

BREAKING: The FIA have upheld Renault's protest against Racing Point's car

The FIA have handed the team a €400,000 fine and a 15-point penalty#F1 pic.twitter.com/tW2Kr1C4j0

