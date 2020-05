Radna verzija nastavka NBA sezone: u doigravanje će se ići preko play-in turnira

Prošlog tjedna franšizama je poslan upitnik, a u noći s četvrtka na petak prema lokalnom vremenu, raspravljalo se i glasalo o prijedlozima. Međutim, bilo kakvog konkretnog datuma oko povratka NBA lige još uvijek nema. Ali barem znamo nešto više o formatu u kojem će se sezona prije ili kasnije biti nastavljena…

Više od polovine GM-ova glasalo je za to da regularna sezona bude otkazana, odnosno da se odmah krene s doigravanjem. Također, više od polovine GM-ova glasalo je i da se 16 franšiza u doigravanju ‘slažu’ u parove neovisno o ograničenjima jedne ili druge konferencije.

Sources: On today's call with NBA general managers, Adam Silver revealed the results of the GM survey. 75% of GMs voted for a play-in tournament for the final playoff seeds. 25% voted for a World Cup style group stage.

All the results and more on @ringer: https://t.co/2OgesoIqgy

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) May 29, 2020