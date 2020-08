Rafa Benítez održao je prilično čudnu presicu pa se opet priča o njegovom odlasku iz Kine

Možda je vjerovao da će biti lakše, možda se nadao da u redovima momčadi koju preuzima ima više kvalitete i očekivao da će uspjeti napraviti rezultat o kojem bi se pričalo, no Rafael Benítez morao je već dosad shvatiti da je prilično tvrd kruh koji žvače na Dalianovoj klupi. Sigurno se već i nekoliko puta zapitao jesu li medijski napisi o njegovom povratku u Premier ligu put kojim bi trebao krenuti, a nema sumnje da bi mu se to i slična pitanja mogla rojiti mislima nakon još jednog razočaravajućeg rezultata.

Samo bod osvojio je Dalian Professional s Benítezom na klupi u trima utakmicama nove sezone kineskog prvenstva. Jiangsu Suning zaslužan je za drugi poraz te momčadi nakon što ju je svladao 2-1 u utakmici koja je španjolskom stručnjaku stavila novu boru na lice i nakon koje je uslijedila konferencija za medije poslije koje se opet priča o frustracijama koje doživljava u Kini.

"I didn't like the game."

Rafa Benitez was left fuming after his Dalian side lost, giving a two-minute press conference in which he repeated the same phrase three times https://t.co/MTBVTJLRDk pic.twitter.com/0hncSh4Dcr

— AFP_Sport (@AFP_Sport) August 5, 2020