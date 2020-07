Rakitić je jučer odigrao 200. ligašku utakmicu za Barcelonu. Mnogi tvrde da mu je bila i posljednja

Nije to baš bio jubilej kakvom se nadao, ali valja zabilježiti hvalevrijedno postignuće Ivana Rakitića kojem je jučerašnja utakmica između Barcelone i Osasune bila 200. prvenstvena za najjaču katalonsku momčad. Proslava je izostala jer je jubilej pokvaren porazom, a svakako i dodatno ojađen predajom krune španjolskih prvaka u ruke najmrskijem rivalu Real Madridu.

U 200 ligaških naslova hrvatski veznjak ugurao je učinak od 24 gola i 29 asistencija na putu do omjera od 150 pobjeda, 32 remija i 18 poraza. Izgrađene su njime četiri osvojene titule najbolje momčadi La Lige.

Upitno ostaje, a mnogi su spremni baš to ustvrditi, je li mu jučerašnja utakmica bila i posljednja u španjolskom prvenstvu za Barceloninu momčad.

Akomulirani žuti kartoni priječe mu nastup u susretu zadnjeg ligaškog kola, a uz njegov ostanak u klubu stoji velik znak pitanja. Istina, Rakitić ima ugovor na još godinu dana, do 30. lipnja 2021. godine, i nebrojeno je puta ponovio da ga želi odraditi do kraja, a i produžiti, no ostanak 32-godišnjaka neizvjestan je jer Barceloni je novac potreban uslijed osjetnog pada prihoda tijekom koronakrize.

Zainteresiranih za njegove usluge ima iz više najjačih europskih liga, a budući da Uprava kluba još pred njega nije stavila ugovor kojim bi produljila zajedničku suradnju, mnogi najavljuju rastanak budući da bi krajem sljedeće sezone Rakitić mogao klub napustiti besplatno.

S 309 odigranih utakmica za Barcelonu, Rakitić je četvrti stranac s najviše nastupa u povijesti katalonskog kluba.