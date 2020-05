Rakitić u intervjuu za Marcu objašnjava zašto misli da bi se nogomet trebao vratiti u naše živote

Hrvatski nogometni reprezentativac i veznjak Barcelonine momčadi Ivan Rakitić dao je intervju Marci u kojem je objasnio zašto misli da je stiglo vrijeme da se lopta ponovno zakotrlja terenima.

“Želim igrati. Stiglo je vrijeme da društvu vratimo ono što smo od njega dobili”, kaže Rakitić dodajući da na pandemiju koronavirusa koja je zaustavila svijet, a onda i nogomet, gleda s puno pažnje i poštovanja.

“Za sve je ovo nova situacija i mislim da je vrijeme da budemo ujedinjeniji no ikad prije, da udružimo snage za korak naprijed i izvojevamo pobjedu u ovoj situaciji. Uvjeren sam da to možemo.”

Navodio je Barcelonin veznjak potom situacije iz osobne svakodnevice koja mu se promijenila kao i svima, priznajući da nije mogao niti zamisliti da će se ovakvo što dogoditi. Dodao je da je osjetio nesigurnost putujući u Napulj na utakmicu osmine finala Lige prvaka, no da sad pozitivno razmišlja gledajući trud koji se ulaže u rješavanje situacije.

Više cijeni sitnice i važnost provedenih trenutaka u obiteljskom okruženju. Okreće se potom nogometnim temama.

Spominjući okončano francusko prvenstvo veli da bi svaka država i svaka liga trebale donijeti odluku vezanu za mogući nastavak prvenstva jer nije svugdje ista situacija. Poštuje svaku odluku svake od njih, ali podsjeća i na za njega krivi pogled kroz ekonomske probleme koji se gomilaju bez nogometa. Ono što ga čudi jest to da se oni stavljaju u prvi plan za razliku od ljudi koji vole nogomet, a koji im je ʻoduzetʼ.

“Mislim da je vrijeme da mi nogometaši istupimo, ali ne zbog novca koji se okreće u igri”, kaže objašnjavajući koliko je ljudima nogomet važan u smislu emocije i zabave koju pruža navijačima te kolika je njegova uloga u zbližavanju.

“Želim igrati. Naravno da se povratak mora dogoditi u uvjetima koji garantiraju najveću sigurnost, no nikada neće biti stopostotna. Niti u drugim djelatnostima. I zaposlenici u dućanima imaju svoj prostor za preslačenje i jednake ili čak i veće šanse za zarazu. Oni preuzimaju rizik i ja ga želim preuzeti. Mislim da smo dužni navijačima i kad biste njih pitali žele li povratak nogometa oni bi sigurno odgovorili potvrdno. Moramo se potruditi dati im da uživaju, mi nogometaši moramo biti primjer, moramo podupirati sve one koji su nama pokazali svoju snagu. Ja to želim.”

“Spreman sam riskirati. U to nema sumnje, ali shvaćam i da ja taj rizik nije velik kao i to da bismo se trebali solidarizirati sa onima koji su za nas igrali od prve minute i koji to nastavljaju raditi.”

“Nama je društvo dalo iznadprosječan status. Meni je važan trud koji navijači ulažu da bi nas gledali s tribina ili ispred ekrana, a svaki put kad vidim neko dijete s mojim dresom pomislim na sve što su njegovi roditelji uložili da bi mu ga priuštili. Sad mi moramo uložiti, dobro se pripremiti, pokušati kontrolirati rizik i kroz nogomet ljudima vratiti ono što oni daju nama.”

Svjestan je Rakitić da će se nogomet prvo vratiti bez navijača, međutim ne sumnja da će navijačka strast živjeti pred ekranima. Sportske ambicije su mu izražene, tvrdi da je motiviran, u najboljim godinama za igru i da ni za čime ne žali. Ono čemu se nada jest to da će ova pandemija pozitivno utjecati na ljude te da ćemo svi više cijeniti ono što je uistinu važno…