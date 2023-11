Rashladi se, pomoći će: Lukaku fulao penal pa u zadnjim sekundama donio pobjedu Romi

Ipak, uspjela je na kraju iščupati trobod; Sardar Azmoun prvo je izjednačio sjajnim udarcem glavom na još bolji ubačaj Nicole Zalewskog, a Lukaku je odlučio ispraviti svoju pogrešku u četvrtoj minuti sučeva dodatka i pogoditi za pobjedu. Stasiti napadač tada je primio Dybalino proigravanje, karakteristično se okrenuo oko čuvara i potpuno ga otresao, a onda zabio za konačnih 2-1.

Olimpico je izgorio, a Big Rom došao je do devetog pogotka u 12 odigranih utakmica u svim natjecanjima ove sezone. Odličan je to skor za Lukakua koji lani nije mogao pogoditi ni štalska vrata, a José ipak neće biti nezadovoljan…

Romelu Lukaku missed a penalty in the fifth minute but ended up winning the match for Roma in the 94th minute 🔥

Look at what it means 😤 pic.twitter.com/vNDqN8k5S4

