Rasizam se ne isplati: Palaceov navijač koji je vrijeđao Sona dobio je trogodišnju zabranu

Uslijedila je žalba na kaznu, a nova kazna je stigla danas. Taj navijač na kraju tri godine ne smije pohoditi nikakve nogometne utakmice, a ironija je u tome što je kao Palaceov navijač stigao na gostovanje i prekršaj je učinio na Tottenhamovom stadionu.

I am delighted to introduce Robert Garland (44), a Crystal Palace fan and an active racist who was fined and given community service for his appalling behavior during the TOT v CRY match last season. #SonHeungMin #Sonny #Captain #TottenhamHotspur #COYS https://t.co/7sCXTqBAzo pic.twitter.com/Lya3Sllf7D

— MidnightRadio (@MdnghtRadio7) November 7, 2023