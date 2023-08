Rasklimani Topnici: Arsenal nije izgledao dobro protiv Fulhama, a Arteta će to prvi morati priznati

U Arsenalovoj igri nedostajalo je okomitosti, brzine i kreativnosti, a nekoliko igrača koji bi trebali nositi momčad nisu igrali dobro; Saka je usporavao napade i previše mrljao, Kai Havertz u nekim je trenucima izgledao potpuno dezorijentirano, a činilo se kao da Artetina postava s Thomasom Parteyjem na desnom boku i bez klasičnog napadača ne daje baš puno plodova.

Španjolski stručnjak to je odlučio promijeniti na poluvremenu kada je Leandra Trossarda zamijenio Eddiejem Nketiahom, no igra se transformirala tek u 56.. Arteta je tada izvadio Parteyja i Havertza, a u igru su ušli Oleksandr Zinčenko i Fabio Vieira — Arsenal je nakon toga napokon počeo izgledati smisleno, a preokret je brzo došao.

⚽️ 1’ – Arsenal 0-1 Fulham ⚪️

⚽️ 70’ – Arsenal 1-1 Fulham 🔴

⚽️ 73’ – Arsenal 2-1 Fulham 🔴

🟥 83’ – Fulham red card ⚪️

⚽️ 87’ – Arsenal 2-2 Fulham ⚪️

Early and late drama for Fulham at the Emirates as they fight back to draw after going down to 10 men 🤯👀 pic.twitter.com/ySrUivlhvB

