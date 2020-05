Raskol u Britaniji: EFL dovodi u pitanje nastavak Premier lige i čitavu strukturu financiranja

Planovi za povratak na terene u Bundesligi već su u tijeku, a Englezi ne bi bili Englezi da ne pokušaju držati korak za Nijemcima, barem što se tiče sporta…

Današnji sastanak Vladinog odbora raspravljat će o što skorijem mogućem povratku Premier lige, ali izgleda da stvari neće ići po planu. Naime, EFL (English Football League), u čijoj su nadležnosti Championship, League One i League Two, dovodi u pitanje jedan od glavnih argumenata premijerligaških glavešina za nastavak sezone.

EFL-ov predsjednik Rick Perry doveo je u pitanje tvrdnju da bi nastavak Premier lige rehabilitirao nogomet diljem zemlje i donio pogodnosti nižim ligama. Sporni su, dakako, novci.

Naime, Premier liga godišnje uplaćuje 400 milijuna funti EFL-u, ali čak 260 milijuna iz tog iznosa raspoređuje se na samo devet klubova; momčadi koje su u posljednje tri sezone ispale iz Premier lige u Championship.

