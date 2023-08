Rasplet i ove sage: Manchester United objavio je kako Mason Greenwood odlazi iz kluba

Iako su prvotne optužbe djevojke Masona Greenwooda protiv mlade zvijezde Manchester Uniteda odbačene, ipak 19-godišnji krilni napadač neće karijeru nastaviti u Crvenim vragovima. Rezultat je to interne istrage koju je klub proveo na ovom slučaju nasilja nad partnericom.

Podsjetimo, Greenwoodova djevojka prvotno ga je tužila za nasilje i premlaćivanje, a za to je dodala i video dokaz. No, očito to nije bilo dovoljno pa je odustala od suđenja i sve su optužbe odbačene u veljači ove godine, a onda je na potezu bio United.

Ostaviti mladića koji na kraju nije optužen pred slovom zakona ili ipak raskrstiti s problematičnom zvijezdom bilo je pitanje, a United se odlučio za ovu drugu opciju. Ipak, u klupskom priopćenju dalo se naslutiti da se pronašlo još štogod problematičnog u Greenwoodovom privatnom životu. An open letter from our Chief Executive Officer, Richard Arnold.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 21, 2023 “Temeljeno na dokazima koji su nam dostupni, odlučili smo da materijali objavljeni na internetu ne daju punu sliku i da Mason nije počinio prekršaje za koje je prvotno optužen”, napisali su. “Ipak, kao što i Mason javno priznaje danas, počinio je greške za koje danas preuzima odgovornost.” “Svi uključeni, uključujući i Masona, prepoznatu poteškoće u njegovom nastavku karijere u Manchester Unitedu. Zato se zajednički dogovorilo kako bi najprikladnije bilo da karijeru nastavi izvan Old Trafforda i odsad ćemo s Masonom raditi na ispunjenju tog epiloga”, kaže engleski velikan. Posljednji put Greenwood je igrao za United u siječnju 2022., a sudski je proces trajao godinu dana do oslobađanja od optužbi. No, tada je klub suspendirao igrača dok se ne dovrši interna istraga, što je danas i učinjeno. Mladi engleski napadač tako će nakon godinu i pol bez nogometa potražiti novi klub, a direktor Uniteda Richard Arnold poslao je navijačima i otvoreno pismo u kojem objašnjava neke stvari oko odluke. Tako navodi da je žrtva tražila od policije da prekine istragu u travnju prošle godine, a da je za snimke klub dobio alternativna objašnjenja, od kojih je jedno da je snimka objavljena na internetu samo mali dio dužeg materijala Također, navodi se i da je žrtvina obitelj sudjelovala u procesu te je imala priliku preispitati sve dokaze koje je klub pronašao. Tako je United na neki način ‘oprao ruke’ i riješio se tereta skandala bez da je javno osudio svoju mladu zvijezdu koja sada pred sobom ima težak posao obnavljanja karijere…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se