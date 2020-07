Rastanak starih prijatelja: Jan Vertonghen nakon osam godina napušta Tottenham Hotspur

Posljednju minutu odigrao je protiv Newcastlea, a odlazi nakon što je njegov klub osigurao nastup u Europskog ligi sljedeće sezone.

Jan Vertonghen objavio je kako kao slobodni agent napušta Tottenham Hotspur. Belgijski 33-godišnji stoper pridružio se londonskom klubu 2012. i u međuvremenu postao žila kucavica momčadi koja se s vremenom profilirala kao jedna od najboljih u Premier ligi pod vodstvom Mauricija Pochettina.

Lani je u finalu Lige prvaka odigrao svih 90 minuta u utakmici koja je predstavila krunu projekta Spursa čiji je bio sastavni dio, ali ostao je bez titule.

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx

— Jan Vertonghen (@JanVertonghen) July 27, 2020