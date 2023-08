Raumdeuter poput vina: Thomas Müller nastupio je za Bayern u 16 bundesligaških sezona u nizu

Naime, Müller je ovim nastupom igrao za Bayern u 16 uzastopnih sezona u Bundesligi i — nevjerojatno, ali istinito — prvi je igrač u povijesti bavarskog velikana kojem je takva konstanta i dugovječnost samo u Bayernu pošla za nogom.

16 – Thomas Müller has appeared in 16 different Bundesliga seasons for FC Bayern, becoming the first player to achieve that feat in the club’s history. Eternal. @esmuellert_ pic.twitter.com/BP9jrvS1Nh

— OptaFranz (@OptaFranz) August 18, 2023