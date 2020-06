Razbijanje od 6-0: Celta je protiv Alavésa ostvarila najveće vodstvo u La Ligi još od 1999. godine

Kako je ono pjevao Prince?

Celta iz Viga u današnjoj je domaćoj utakmici protiv sirotog Alavésa odlučila udariti šakom o stol pred izazovima borbe za opstanak u La Ligi pa je u prvom poluvremenu gostima utrpala četiri pogotka. Prvi je uslijedio u 14. minuti kada se nakon ubačaja Denisa Suáreza u skoku najbolje snašao Jeison Murillo, a već pet minuta kasnije gostima je suđeno igranje rukom u vlastitom kaznenom prostoru. Iago Aspas s realizacijom nije imao problema iako je Roberto Jiménez pogodio stranu, a do kraja poluvremena još je dva pogotka (u razmaku od minute) utrpao Rafinha: prvo je prekrasnim udarcem s ruba šesnaesterca povisio na 3-0, a četvrti zgoditak dogodio se već u sljedećoj akciji kada je pogodio iz voleja. Valja spomenuti i da je Deportivo u 27. minuti ostao bez Martína Aguirregabirije koji je zaradio crveni karton čime su gostima kola još više krenula nizbrdo…

1 – @JeisonMurillo19 has scored his first goal as Celta player in @LaLiga and the first goal since LaLiga 2013/14 as Granada player. Premiere. pic.twitter.com/7AEilnUJPB

— OptaJose (@OptaJose) June 21, 2020