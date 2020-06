Razlaze se Balotelli i Brescia. Postupak njegova otpuštanja je pokrenut, a trener je objasnio zašto

Talijanski mediji su izvijestili da je Brescia pokrenula postupak za otpuštanje bivšeg talijanskog reprezentativca Marija Balotellija nakon višemjesečnih prijepora koji postoje između njega i posljednjeplasiranog kluba Serie A.

Često nestašni, a svakako osebujni 29-godišnji napadač oglušio se na klupsku preporuku da tijekom prekida prvenstva zbog pandemije koronavirusa provodi treninge u izolaciji. Opravdao je sve problemima s probavom, a za posljednje treninge koje je preskočio imao je i liječničku potvrdu svojih tegoba. Nije se, tvrdi Brescijin trener Diego López niti pojavio niti na internetskom sastanku, a sve to vodi prema neminovnom rastanku.

Rottura tra il #Brescia e #Balotelli

Il club chiede il licenziamento.

E pensare che l'avventura era iniziata con ben altre prospettive: "Qui non ho paura di fallire. E punto agli Europei…" #SerieA #ANSAhttps://t.co/lSSZDeMnhu pic.twitter.com/sRjgionhiY — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 6, 2020

Vlasnik i predsjednik kluba Massimo Cellino zatražio je da se odmah raskine ugovor s Balotellijem, što će reći da su mu dani u osmom klubu njegove karijere zapravo već odbrojani. Trener López kaže:

“Postupci su ono što vrijedi u životu, ne riječi. Ono smo što činimo, ne ono što govorimo ili što pišemo. Samo je jedna istina: momčad je slijedila jedan, Mario drugi put. Mislio sam da će igrajući u svom gradu, moći dati puno. On i ima puno za dati, no mora mnogo više raditi. To su činjenice pa je normalno da sam razočaran.”

“Trenirao je sam jer su njegovi suigrači odabrali drugi put. Istina, to je bilo opcionalno, ali momčad je odlučila jedno, a on nešto drugo. Nije se pojavio niti na Zoomu za vrijeme karantene. Premda govori da se osjeća spremno, njegova razina nije jednaka razini njegovih suigrača.”

Ništa novoga u Balotellijevom slučaju koji povijest sličnih postupaka ima i u drugim klubovima u kojima je gradio/uništavao karijeru. A možda je sve opet skup nesporazuma u kojima je on izvukao deblji kraj. Kako bi to on rekao onom porukom: Why always me?