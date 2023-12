Real je na nevjerojatan način doživio prvi poraz u EL. Dvaput je izgubio već dobivenu utakmicu

U sinoćnjem ogledu Fenerbahçea i Real Madrida u sklopu 11. kola košarkaške EuroLige, svjedočili smo drami koje se ne bi posramila ni završnica NBA playoffa. Gosti iz španjolske prijestolnice su u Istanbul stigli sa savršenim učinkom, u prethodnih 10 kola upisali su isto toliko pobjeda. No, jučer su ipak morali priznati poraz svojim suparnicama, iako se čak u dva navrata činilo da će slaviti Kraljevski klub.

Naime, Fenerbahçeovi košarkaši slavili su s konačnih 100-99, a do šeste ovosezonske pobjede u ovom natjecanju došli su nakon produžetka. Real je, dakle, dvaput izgubio gotovo pa već i dobivenu utakmicu, loše su njegovi igrači reagirali u završnim sekundama posljednje četvrtine, ali i tog produžetka. Za ilustraciju, domaći su u vodstvu proveli tek 44 sekunde kroz ovih 45 minuta igre, a Real gotovo 42 minute.

🇪🇸 REAL MADRID INDEED FLINCHED AGAINST 🇹🇷 FENERBAHCE 😱😱😱 FIRST LOSS IN THE EUROLEAGUE FOR SPANIARDS 🤯 pic.twitter.com/c3i8QotsV6 — BasketNews (@BasketNews_com) November 30, 2023

Prvi put su priliku za pobjedu igrači trenera Chusa Matea propustili u osnovnom dijelu utakmice, kad su pri vodstvu od 87-84 dopustili domaćem asu Scottieju Wilbekinu da deset sekundi prije kraja tricom izjednači rezultat. U samoj završnici je Gabriel Deck pokušao osigurati pobjedu, no promašio šut za kraj priče u Turskoj.

No, to je bio tek početak drame i neizvjesnosti, nastavilo se to i u dodatnih pet minuta igre. I u tom razdoblju je Real bio bolji i izgledalo je kako će se izvući te na kraju slaviti. Samo 20 sekundi prije kraja, gosti iz Madrida imali su i +4, a domaćima je priliku svojim propuštenim slobodnim bacanjem pružio Mario Hezonja.

Fener je to i iskoristio, Marko Gudurić je šest sekundi do isteka produžetka smanjio na 98-99, da bi potom ukrao loptu Facundu Campazzu i asistirao Yamu Madaru za pobjednički koš sa zvukom sirene. Baš je Gudurić bio i najbolji igrač svoje momčadi, s 21 poenom kraj svojeg imena, dok se kod Reala najviše istaknuo tragičar Campazzo, koji baš i neće po dobrom upamtiti ova 33 poena i sedam asistencija.