Real Madrid je pobijedio Napoli, a svoj prvi gol u Ligi prvaka zabio je 19-godišnji Nico Paz

Real Madrid pobijedio je Napoli na Santiago Bernabéuu u utakmici 5. kola Lige prvaka i tako došao do glatke, pete uzastopne pobjede. Madrid je slavio s 4-2 u sjajnoj utakmici prepunoj preokreta i osigurao plasman u osminu finala kao pobjednik skupine.

Napoli je utakmicu sjajno otvorio. Nakon manje od 10 minuta (točnije, u 9.), gosti su imali vodstvo nakon što Andrij Lunjin nije uspio s crte skinuti udarac Giovannija Simeonea nakon centaršuta imenjaka mu Di Lorenza.

Međutim, Real Madrid je Real Madrid, pa je domaćin tako već minutu kasnije izjednačio; strijelac je bio Rodrygo, koji se sjurio niz lijevu stranu, okrenuo na desnu nogu i pogodio u suprotni kut. Ruku na srce, Madrid je bio bolja momčad i potpuno zasluženo do kraja poluvremena došao i do vodstva. Akciju je pokrenuo David Alaba, koji je poslao krasnu loptu u kazneni prostor. Tamo je bio, naravno, Jude Bellingham, Realovo čudo od djeteta. Bellingham je rutinski pogodio glavom i sada u četiri utakmice u Ligi prvaka ima četiri pogotka i jednu asistenciju.

Međutim, gosti su u nastavak ušli baš kao i u prvi dio: furiozno i s pogotkom nakon samo dvije minute. Di Lorenzo je opet bio ključan na desnom boku, ubacivši loptu za Franka Anguissu. Njegov centaršut odbio mu se nazad na nogu i u 47. je Napoli imao 2-2.

Do kraja smo gledali kvalitetnu, otvorenu, iako na momente možda i kaotičnu utakmicu u kojoj je teško procijeniti koja je momčad više zaslužila pobjedu. Victor Osimhen je gostima donio puno energije po ulasku u drugom poluvremenu, ali, kao i u prvom, Madrid je postajao sve bolji što se utakmica bližila kraju. Taj proces eskalirao je u posljednjih 15-ak minuta, kada je domaćin složio tri vrlo dobre prilike, ali je u svakoj od njih Alex Meret dobro reagirao i spasio svoju momčad.

Prvo su Rodrygo i Joselu pokušali efektno škaricama, a onda je Meret samo u nekoliko minuta prvo skinuo jedan Joseluov udarac glavom, a onda Bellinghamov šut iz blizine. Bila je to uvertira za ono neminovno. Nico Paz, 19-godišnjak kojeg neki smatraju budućnošću Real Madrida, ušao je u igru u 65. i manje od 20 minuta kasnije, u 84., zabio za 3-2. Bio je to snažan, precizan udarac iz velike udaljenosti koji je mladom Pazu donio prvijenac u Ligi prvaka. Pomogao je malo i Meret sa šeprtljavom reakcijom, ali to će malo tko pamtiti.

Napoli do kraja nije imao snage za još jedan povratak nego je samo na samom kraju, kada više nije imao snage, primio još jedan gol. Bellingham je ovoga puta bio asistent, sjajno, vanjskom, a u praznu mrežu pogodio je Joselu. Igrala se već sudačka nadoknada i utakmica je bila riješena.