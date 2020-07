Real Madrid mogao bi sutra osvojiti naslov. Klub upozorava navijače da se ne okupljaju na proslavi

Četiri boda prednosti u odnosu na Barcelonu dva kola prije kraja španjolskog nogometnog prvenstva stavljaju Real Madrid u izvrsnu priliku da već u četvrtak proslavi ligaški naslov. Kombinacija za to ima više, no ona najjasnija kaže da će u slučaju pobjede protiv Villarreala bodovna prednost madridskog kluba za svu pratnju biti nedostižna i da će 34. naslov ligaškog pobjednika biti stavljen u klupske vitrine.

Čekaju to na Santiago Bernabéuu od sezone 2016./17. kada je posljednji put upriličeno slavlje po osvajanju titule. Da je situacija ʻnormalnaʼ slavilo bi se do jutarnjih sati, no daleko je ona od toga.

S više od 303.000 zaraženih i više od 28.400 preminulih od koronavirusa, Španjolska je jedna od najpogođenijih europskih zemalja pandemijom. Nepotrebno je naglašavati koliki bi korak unatrag u borbi protiv zaraze napravilo okupljanje navijača u slučaju izlaska na ulice i trgove.

Iz kluba su stoga reagirali priopćenjem u kojem se upozorava da se to ne radi, dodajući da u slučaju osvajanja naslova niti igrači neće sudjelovati u uobičajenom načinu proslave.

ʻPobjede i naslove uvijek rado dijelimo s navijačima, ali u ovom trenutku moramo biti svjesni situacije u kojoj se nalazimo. Zbog toga svi moramo dati svoj doprinos i pokazati odgovornost kako bi izbjegli rizik od zarazeʼ, poručili su, među ostalim, iz kluba.