Real Madrid, to sam ja: Jude Bellingham zabio je četiri komada u prve tri utakmice za novi klub

Celta je sinoć na domaćem terenu pružila ozbiljan otpor Real Madridu, koji je imao priliku povesti u 68. minuti, ali je Ivan Villar obranio Rodrygov udarac s bijele točke. Pa ipak, Bellingham je presudio domaćinu u 80., kada je glavom u gol pospremio Joseluovu loptu.

3 – @RealMadridEn ⚪️⚪️ have won the first three games of a @LaLigaEn season for the second consecutive campaign. They have now won their first three games in two seasons for the first time since 1964/65 and 1965/66. Solvency. pic.twitter.com/AyYT35l4Yu

— OptaJose (@OptaJose) August 25, 2023