Realov tim asistenata: Luka Modrić sinoćnjim dodavanjem izbio je na vrh biranog društva

Nakon sinoćnjeg susreta između Real Madrida i Mallorce gdje su domaćini slavili 2-0 pogocima Viníciusa Júniora i Sergija Ramosa definitivno je odjeknuo podatak kako smo dobili najmlađeg igrača u povijesti La Lige. Ime mu je Luka Romero, nastupio je sinoć za momčad u kojoj igra i hrvatski napadač Ante Budimir, a trenutno ima 15 godina i 219 dana.

Luka Modrić je, pak, odigrao vrlo dobru utakmicu i asistirao za prvi pogodak koji je djelo već spomenutog mladog Brazilca na Realovu krilu. Mallorca je prvo u 19. minuti krenula u kontru, Daniju Carvajalu nije suđen prekršaj nakon što je uletio u imenjaka Rodrigueza, a hrvatski veznjak dobro je osjetio Viníciusa koji mu je dolazio iza leđa i tako namjestio pogodak. Time je ostvario svoju šestu ovosezonsku asistenciju u La Ligi, a spomenimo da Real trenutno broji pet igrača s pet ili više dodavanja za pogodak u aktualnoj sezoni Primere. Najviše su ih postigli Karim Benzema i Modrić sa šest, a po pet imaju Toni Kroos, Federico Valverde i spomenuti Carvajal.

Osim toga, hrvatski reprezentativac imao je 93 posto točnih dodavanja od kojih jedno ključno, poslao suigračima pet točnih dugih lopti od ukupno šest, izveo dva uspješna driblinga, osvojio četiri od ukupno šest duela te ubilježio po jedno presijecanje i dvije oduzete lopte…

Ramos je u 56. minuti odlično poentirao iz slobodnjaka i tako došao do devetog ovosezonskog ligaškog pogotka, što je posljednji put među braničima ostvario Ezequiel Garay dok je u sezoni 2006./07. nastupao za Racing.

5 – Vinícius Júnior has been involved in five goals in his last seven starts for @realmadriden in all competitions (3 goals, 2 assists), winning a penalty in the last matchday against Real Sociedad. Impact. pic.twitter.com/oFh7c1sATY

— OptaJose (@OptaJose) June 24, 2020