Remontada subotnje večeri: Barça je do 81. minute gubila 2-0 od Celte da bi na kraju slavila

Momčad koju vodi prekaljeni Rafael Benítez još je nekoliko puta dobrano zaprijetila Barceloni, ali Xavijevi dečki u nastavku su počeli žestoko pritiskati i činilo se kao da Celta pomalo kopni. Ipak, u 76. minuti sijevnula je nova kontra u kojoj je Iago Aspas fenomenalnim dodavanjem prelomio Barçinu obranu i uposlio Anastasiosa Douvikasa koji je zabio za 2-0.

The sudden silence of Real Madrid fans on twitter is proudly sponsored by FC Barcelona. pic.twitter.com/tf3D5yzkug

— Troll Football (@TrollFootball) September 23, 2023