Rendulić o mogućem susretu s Dinamom: ‘Bila bi to dobra priča, sigurno bismo napunili stadion’

Naime, Dinamo je u prvom šeširu, a Zrinjski u zadnjem. Na sinoćnjoj konferenciji za medije te se mogućnosti dotaknuo i trener Plemića Krunoslav Rendulić koji je izjavio sljedeće:

“To bi bila dobra priča kada bi se to dogodilo”, priznao je. “Ne znam što će se dogoditi ako nas kuglice spoje. Dobro je što ne bismo imali daleko putovanje, sigurno bismo napunili stadion, atmosfera bi bila dobra, tako da s te strane bi to bilo jako dobro.”

That’s it 🚨🇧🇦⚽️!

Zrinjski Mostar 🇧🇦 is the first team in the 28-year history of the Bosnian and Herzegovinian football league to take part in the UEFA Conference League ✅.

They lose 2-3 in aggregate to LASK in the EL play-off ❌.

A huge milestone for Bosnian football 🇪🇺🇧🇦. pic.twitter.com/Xw5oU6FH2J

— Chef (@Ultimative_Chef) August 31, 2023