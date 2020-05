Rezultati petogodišnjeg istraživanja dokazuju da Slaven Belupo u okvirima HNL-a najčešće igra 0-0

Tražite li nogometne lige u kojima ima najviše utakmica bez pogodaka onda biste svoje poglede trebali usmjeriti prema nacionalnim prvenstvima u Africi. Otkriva to istraživanje koje je CIES proveo na petogodišnjem uzorku utakmica u 150 prvenstava koje se odigravaju diljem svijeta.

Čak 23 od prvih 30 mjesta zauzimaju prvenstva afričkih država, a uz pretpostavku da informacija kako u svjetskim razmjerima pritom prednjače Gambija (23,6 posto), Kamerun (19,1 posto) i Haiti (18,5 posto) ne ostavlja bez daha — ili da su lideri brojem takvih ishoda klubovi Gambia Ports Authority (29,8 posto), Union des Mouvements Sportifs de Loum (28,7 posto) te FC Hawks (27,8 posto), odnosno da Warrenpoint Town nije odigrao niti jednu takvu — okrenut ćemo se za početak europskim.

From Gambia🇬🇲 to Tahiti: new @CIES_Football Weekly Post ranks 150 top division leagues worldwide according to the percentage of goalless matches between 2015 and 2020. Africa 🌍 stands out! Full data ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/ZFxrINqIBv

— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 11, 2020