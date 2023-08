Ricciardo o povratku na stazu: ‘Trebalo mi je vremena da se ponovno zaljubim u F1’

Riccardo je austrijsku momčad napustio na kraju 2018., kada je počeo osjećati da se momčad sve više galvaniriza oko Maxa Verstappena. Vozio je dvije sezone za Renault, s kojim je uhvatio par postolja, a onda je, 2021. i 2022. prešao u McLaren. Unatoč pobjedi u Monzi, Ricciardo je ostao u dubokoj sjeni momčadskog kolege Landa Norrisa, a britanska momčad je na ljeto 2022. poručila da raskida ugovor s australskim vozačem.

"There was no question that I was going to say yes"

Hear Daniel Ricciardo's first interview since the announcement of his return to the F1 grid 👇#F1 @danielricciardo @AlphaTauriF1

— Formula 1 (@F1) July 15, 2023