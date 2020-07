Richarlison Lavljeg Srca: Evertonov Brazilac zabio je na Bramall Laneu i spasio nas žive dosade

Samo dvaput u posljednjih 12 utakmica u kojima je on zabio gol Everton nije pobijedio…

Richarlison je rijetka svijetla točka u Evertonovoj sezoni, a večeras je bio i jedini koji je pokazao nešto s loptom u pretežno turobnoj utakmici Premier lige između njegovog kluba i Sheffield Uniteda.

Richarlison je zabio u 46., na samom početku nastavka i donio Evertonu prvi trijumf nakon utakmice s Leicesterom u 32. kolu. U međuvremenu su Toffeesi izgubili od Wolvesa i Tottenhama i upisali dva remija.

Bio je to 13. ovosezonski prvenstveni gol za napadača te 26. od početka prošle sezone; samo je Neymar od Brazilaca zabio više u ligama Petice u posljednje dvije sezone. Trenutno je 14. strijelac lige.

26 – Over the last two seasons, only Neymar (28) has scored more goals in the top five European leagues among Brazilians than Richarlison (26). Nuts. #SHUEVE pic.twitter.com/kYpqXyQcgj

— OptaJoe (@OptaJoe) July 20, 2020