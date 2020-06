Rijeka je, ne baš uobičajeno, objavila Grezdinu privatnu poruku sa isprikom Čolaku

Obrise sapunice poprima sve što se dogodilo nakon utakmice Rijeke i Osijeka koja je igrana u sklopu polufinala Hrvatskog kupa. Susret je završio Rijekinim plasmanom u finale u kojem će igrati protiv Lokomotive, a repovi se vuku zbog načina na koji je domaćin ogleda okrenuo 0-2 u 3-2 pobjede.

Tako iz Osijeka tvrde da je sudac Igor Pajač usmjerio ishod ogleda na Rijekinu stranu, no jednako toliko priča se i o fizičkom nasrtaju Erosa Grezde na Antonija Čolaka poslije utakmice. Obje strane su kroz priopćenja već iznijele svoje viđenje incidenta pa je tako Grezda kazao da je zapravo reagirao isprovociran omalovažavanjima i vrijeđanjima na osobnoj razini i nacionalnoj osnovi, dok je Čolak odgovorio sa porukom kojom mu oprašta napravljeno i zapravo mu sugerira da potraži pomoć stručnjaka budući da mu ovo nije, napisao je, prva takva reakcija.

Sad imamo novi korak u priči.

Ne baš profesionalno izveo ga je klub Rijeka objavom navodne privatne poruke koju je Grezda poslao Čolaku, ali s očitom idejom inzistiranja na tome da je Čolakova verzija priče ispravna.

Piše tako Rijeka da se Grezda očito naknadno u priopćenju sjetio vrijeđanja s utakmice jer prije no što se oglasio priopćenjem, oglasio se porukom isprike prema Čolaku. Navodi Osijekov nogometaš da razlog njenog pisanja nije pokušaj da Čolaka odvrati od moguće prijave te ga upućuje da napravi što misli da je najbolje, no on, koji je bio nervozan i koji je trebao razgovor pretpostaviti fizičkom obračunu, njemu se ispričava…