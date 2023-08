Rijeka je od Hajduka tražila odgodu utakmice drugog kola. Splitski prvoligaš to je glatko odbio

Uvodna kola HNL-a često su obilježena i odgodama utakmica klubova koji tijekom ljeta igraju europske kvalifikacije. Naši prvoligaši imaju pravo na jednu odgodu tijekom europskih pretkola, no to od HNS-a i povjerenika za natjecanje Josipa Breznog moraju zatražiti barem osam dana uoči utakmice koju ne žele igrati u ovom terminu.

Za to se ovog ljeta odlučila i Rijeka, planirajući odgoditi utakmicu drugog kola s Hajdukom na Poljudu. No, kako je već istekao taj rok, a splitski prvoligaš već prodao znatan broj ulaznica, od odgode neće biti ništa. Potvrdio je to za Sportske novosti i sam povjerenik Brezni.

“Rijekina uprava je to zatražila nakon isteka roka, pa sam ih uputio da se obrate Hajduku, jer mogao sam im udovoljiti jedino da se Hajduk složi. Međutim, Hajduk to nije mogao prihvatiti te mi nije ostalo drugo nego odgovoriti Rijeci kako njezinom zahtjevu HNS ne može udovoljiti, odnosno da će se utakmica igrati po rasporedu”, rekao je Brezni. Problem za Rijeku nastao je uoči sraza drugog pretkola Konferencijske lige, u kojoj će joj suparnik biti kosovski predstavnik Dukagjini. Sastav pod vodstvom Sergeja Jakirovića u četvrtak će igrati u Prištini, kamo će otputovati čarter-letom, no taj ih avion neće tamo čekati, već ide dalje, pa se Rijekina delegacija zasad ne može vratiti zrakoplovom. Cilj je bio izravan let u Split, no sad će morati nešto drugo smisliti.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se