Rijeka je slavila na gostovanju kod Istre 1961 te se vratila na drugo mjesto HNL-ove ljestvice

Nogometaši Rijeke pobijedili su Istru 1961 s 3-1 i vratili se na drugo mjesto ljestvice hrvatskog prvenstva s dva boda više u odnosu na trećeplasirani Hajduk i -18 u odnosu na vodeći Dinamo.

Vjerojatno nije pretjerano reći da baš nikakvog problema nema Rijeka u svojim posljednjim utakmicama protiv Istre 1961, a nije pogrešno niti zaključiti da povijest njihovih međusobnih sučeljavanja u okviru hrvatskog prvenstva uglavnom potvrđuje da je razlika u kvaliteti na strani kvarnerskog sastava.

Do ove nedjelje te su se dvije momčadi u Prvoj HNL ogledale 42 puta, a Rijeka je pritom upisala 26 pobjeda uz 12 remija i tek četiri poraza. U posljednje vrijeme dosta je to nemilosrdno izgledalo. Izuzmemo li iz računice trening-ogled igran prije nepuna dva tjedna (5-1 za Rijeku) vidjet ćemo da je posljednji susret otišao na stranu stabilnijeg prvoligaša s 2-0 te da je on dodatno nemilosrdan bio u posljednjim dvama gostovanjima kada je Pula padala s 0-3 i 0-7.

Premda je uvod današnje utakmice 27. ligaškog kola dao naslutiti novu rezultatsku katastrofu domaćina na Aldo Drosini, takvo što nismo vidjeli.

Rijekinu pobjedu, ipak, jesmo.

Stiže ona potpuno zasluženo uz uistinu sjajan gol koji je s nekih 18 metara u sam lijevi gornji kut Istrina gola iz slobodnog udarca pospremio Stjepan Lončar. Rani pogodak mogao je najaviti vatromet u Puli, no do pred sam kraj ogleda on je u potpunosti izostao nakon što je domaćin propustio realizirati svoje (polu)prilike, a Rijekini nogometaši svoje, nešto konkretnije.

Barem do 70. minute kad je Antonio Čolak nastavio svoj niz utakmica u kojima je bio strijelac. Do 12. ligaškog gola u prvenstvu i 18. u 30. utakmici sezone stigao je trzajem glave kojim je pospremio loptu u mrežu domaćina.

Perić-Komšić je u 89. uspio smanjiti na 1-2 i donijeti nadu momčadi da će vidjeti bod. U potpunosti je ona uništena u drugoj minuti sudačke nadoknade kad je Murić prebacio istrčalog Duku za konačnih 3-1.

I bez Smolčića, za kojeg se znalo da neće nastupiti, ali i Gorgona, Štefulja i Raspopovića, koji su trebali igrati, Rijeka je djelovala kao dominantna momčad na travnjaku koji je po drugi put u svojoj karijeri kao starter osjetio i Filip Braut. Prekjučer je postao punoljetan.

Dodajmo da je tijekom utakmice bilo nekoliko odluka koje je sudac Dario Bel mogao i drugačije odsvirati, u korist Rijeke. Recimo, Galilea kao da se trudio biti isključen, no nije mu to pošlo za rukom…

Budući da je pobjeda sad opet drugoplasirane momčadi ljestvice ipak upisana, repove vjerojatno ne moramo očekivati. Barem ne onakve kakvi su pratili ogled Rijeke i Osijeka u Kupu, odnosno ligaški sraz Hajduka i Intera.