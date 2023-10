Rijeka je slavila u drugom Jadranskom derbiju sezone i zasjela na vrh ligaškog poretka

Rijeka i Hajduk odigrali su večeras na rasprodanoj Rujevici već 99. Jadranski derbi u HNL-u, odnosno svoj 172. susret u svim natjecanjima kroz dugu povijest. Uz već standardno visoke tenzije i uloge, ovaj je dvoboj imao i dodatnu draž, s obzirom da se radi i o ogledu vodećeg dvojca. Domaći su tražili pobjedu kojom bi preuzeli vrh prije reprezentativne pauze, u čemu su na kraju uspjeli te slavili s 1-0.

Gostujući trener Ivan Leko napravio je tri promjene u odnosu na derbi s Dinamom, u veznom su redu sad bili Mihael Žaper i Anthony Kalik umjesto Vadisa Odjidja–Ofoea, a Josip Elez zamijenio je ozlijeđenog Zvonimira Šarliju. No, prvu ozbiljniju prigodu stvorili su standardni prvotimci. Marko Livaja ostavio je loptu za Filipa Krovinovića, nakon čijeg je ubačaja Dario Melnjak pogodio vratnicu.

Bilo je to već u četvrtoj minuti, no onda je Rijeka uspostavila svoju igru i lopta je češće bila na Hajdukovoj polovini terena. Stoga ni ne treba čuditi da je domaći sastav do 20. minute skupio čak pet udaraca iz kuta, iako oni nisu donijeli neku opasnost za vratara Ivana Lučića. Iz tog perioda valja izdvojiti tek pokušaj Marka Pjace iz 19. minute, gađao je iskosa i prizemno, za prvu Lučićevu obranu ove večeri.

Uslijedio je potom dio bez većih uzbuđenja na terenu, no zato se zakuhalo pred sam kraj poluvremena. Najprije je u 37. iz lijepe pozicije zaprijetio Emir Sahiti, da bi tri minute poslije Marco Pašalić zatresao Hajdukovu gredu krasnim udarce s ruba kaznenog prostora. Ipak, mreže su u prvom dijelu mirovale, na odmor se otišlo blijedih i ne odveć sadržajnih 0-0. U nastavak se krenulo praktički u istom ritmu, Rijeka je imala više lopte u svojem posjedu, ta je blaga dominacija jednostavno morala rezultirati vodećim zgoditkom. On je stigao u 63. minuti, a samo nekoliko minuta ranije rukom je u vlastitom šesnaestercu rukom igrao Krovinović. Dugo je sudac Patrik Kolarić gledao tu situaciju na ekranu, na kraju se i odlučio za kazneni udarac. S bijele točke vrlo je precizan bio Niko Janković, silovitim je udarcem po sredini gola te pod gredu matirao ukopanog Lučića. Peti mu je to ligaški gol ove sezone, a drugim s 11 metara, dok je među strijelcima bio u četiri od posljednjih šest nastupa. Od tog trenutka, uloge na terenu posve su se obrnule, sada je Hajduk nametnuo svoj tempo i tražio izjednačujući zgoditak. GOOOOLLLL!!! ⚽ Rijeka – Hajduk 1:0 (Janković 63'-11m) 🔵⚪#ZajednosmoRijeka #Jadranskiderbi #HNKRijeka pic.twitter.com/h8vKFNW7Yh — NK Rijeka (@NKRijeka) October 7, 2023 Pokušao je Leko dati dodatan impuls svojoj momčadi novim rješenjima s klupe, no nije bilo veće opasnosti za Nediljka Labrovića. Tako je Rijeka došla do svojeg 22. ovosezonskog boda, ima jednog više u odnosu na svojeg večerašnjeg suparnika te dosadašnjeg lidera prvenstva. S druge strane, Hajduk je upisao i treći poraz u posljednjih pet ligaških kola, a u idućem će kolu na Poljudu dočekati Osijek.

