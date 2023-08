Rijeka je također nastavila s pojačanjima za novu sezonu. Danas je predstavila Tonija Fruka

Već je nekoliko novih igrača stiglo ovog ljeta na Rujevicu, među njima su Marco Pašalić iz Borussije Dortmund te Dejan Petrovič, koji je došao iz bečkog Rapida. No, Rijeka se pojačala i s igračima iz domaćeg prvenstva, pa se tako nakon dolaska Nike Jankovića iz Dinama u kadru Sergeja Jakirovića našao i Toni Fruk.

Danas je i on predstavljen na Rujevici, najprije u prigodnom i najavnom videu, a onda i u službenoj objavi na klupskim mrežnim stranicama. Dosad je on bio u Gorici, ali tek kao posuđeni igrač iz Fiorentine, no sada je Rijeka otkupila njegov ugovor te mu ponudila četverogodišnju suradnju.

🤗 Dobrodošao 🔵⚪#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka pic.twitter.com/KCyPe0am2M — NK Rijeka (@NKRijeka) July 12, 2023 “Bilo je dosta glasina o potencijalnim transferima, ali drago mi je da sam došao u Rijeku”, rekao je Fruk na predstavljanju, pa nastavio: “Velika je čast i zadovoljstvo što sam došao ovdje, a najviše je presudila želja trenera Jakirovića. U posljednje vrijeme smo dosta bili na vezi, pokazao je veliki interes da me dovede. Da, svoj prvijenac u HNL-u sam zabio baš Rijeci, to sigurno njenim navijačima nije bilo drago kao meni. No, nadam se da ćemo se sada zajedno radovati mojim golovima.” Podsjetimo, kao vrlo mlad je otišao iz Hrvatske te kao 17-godišnjak zaigrao za Mouscronove juniore u belgijskom prvenstvu. Potom je stigao i poziv iz Fiorentine, za koju ipak nijednom nije zaigrao. Spas karijere najprije je pronašao u Dubravi, a zatim i u Gorici. “Vjerujem da ćemo zajedno napraviti još bolji rezultat nego lani, iako ni to nije bilo loše, s obzirom na onakav jesenski dio. Osobno, od sebe očekujem da opravdam trenerova očekivanja, kao i navijača , pa da zajedno dođemo do cilja”, zaključio je Fruk.

