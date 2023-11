Rivali na terenu, ali ne i na presici: Rendulića pitali hoće li dobiti otkaz, Klafurić ga branio

Velež je danas upisao najveću pobjedu nad rivalom Zrinjskim u svojoj povijesti; u mostarskom derbiju vratio je Plemićima za nedavni poraz istom mjerom i s 3-0 mu se primaknuo na samo jedan bod razlike na četvrtom mjestu, a bosanskohercegovački mediji odmah su se raspisali o mogućem otkazu gostujućem treneru Krunoslavu Renduliću.

Iako je ispisao povijest nogometa u Bosni i Hercegovini izborivši skupinu Konferencijske lige, a onda i upisavši trijumf protiv AZ-a nakon nevjerojatnog preokreta u prvom kolu, o statusu bivšeg Goričina trenera već se raspravljalo u medijima. Hrvatski strateg trenutno drži treće mjesto u prvenstvu, u Europi je nanizao tri uzastopna (i očekivana) poraza, a današnji rezultat ne ide mu u prilog.

Neki izvori čak su napisali kako bi ovaj put Rendulić mogao postati bivši, a to je pitanje dobio i na konferenciji za medije poslije utakmice.

“Vidim da vi baš volite ova provokativna pitanja, svaki put imate jedno za mene, onako fino”, odgovorio je novinaru koji ga je pitao hoće li u narednim danima imati sastanak s Upravom. “Nije to pitanje za mene. Ne znam zašto me to pitate. Znači, vi mislite da bi trebalo doći do nekakvog sastanka? Ako vi to mislite, možda će tako i biti.”

Suparnički trener Dean Klafurić, koji je također bio na presici, stao je u obranu svojeg kolege i sunarodnjaka.

“Ja bih kao kolega rekao da stvarno nije fer pitanje, zaista ne razumijem zašto je kolega to sad zaslužio”, rekao je. “Imali smo utakmicu, vi ga pitate očekuje li neki sastanak. A press konferencija je utakmice. Nije fer prema nama trenerima, naš posao je težak, isto kao i vaš. Samo govorim kao kolega koji brani struku i svojeg kolegu, ne držim mu ljestve, to bih rekao da je tu bilo tko, samo ne razumijem zašto ne respektirate posao trenera.”

Rivalstvo je ostalo na terenu, a škakljiva pitanja vjerojatno će biti odgovorena u sljedećim danima.