Rivali stari, gdje ste? LeBron i Durant sinoć su se na parketu susreli prvi put još od Božića 2018.

Gosti iz Arizone rutinski su svladali svoje domaće te na kraju slavili sa 123-100, pri čemu je Durant bio najbolji strijelac svoje momčadi. S 21 poenom, četiri skoka i dvije asistencije predvodio je svoju momčad do tog trijumfa na završetku pripremnog perioda uoči početka nove sezone u NBA-u.

Doduše, nije ni LeBron bio ništa slabiji, pratio ga je u stopu s konačnih 19 poena, šest skokova i tri asistencije. Baš kao i u tom božićnom ogledu prije gotovo pet godina, opet je Durant bio efikasniji od njega, no ovog puta je i KD-jeva momčad odnijela pobjedu. Dakako, tom njihovoj seriji bez međusobnih dvoboja uvelike su kumovale brojne ozljede, promjene momčadi te odlazak u drugu konferenciju.

No, vidljivo je i iz ovih njihovih brojki da to što njihovo rivalstvo traje više od desetljeća ne znači da su spremni za otpis. Čak dapače, i dalje su oni među (po)najboljima pojedincima svojih momčadi…