River Plate slavio je na uzavreloj Bomboneri. U gostima kod Boca Juniors nije dobio još od 2018.

My mate at the boca v river plate game. Definitely need to experience this 🇦🇷⚽️ pic.twitter.com/lEdxOcmp5D

— Paul Robbo (@PaulRob00043451) October 2, 2023

River Plate je tako nakon dugih pet godina opet slavio u gostima kod Boca Juniors, prekinuvši tako niz od sedam bezuspješnih utakmica u svim natjecanjima. Isto tako, ova je momčad i prvi put nakon te 2018. godine povezala dva trijumfa nad svojim najvećim rivalom, kada su Los Millonarios slavili u tri uzastopna navrata.

Inače, strijelci u ovoj pobjedi bili su Salomón Rondón u 41., odnosno Enzo Díaz u šestoj minuti sudačke nadoknade drugog dijela, pogodivši s bijele točke. S obzirom da na Superclásicu nema gostujućih navijača, potonji je svoj gol odlučio proslaviti pred jednom od domaćih tribina, što se baš i nije pokazalo kao najbolji izbor, što dokazuju i scene koje su potom uslijedile…