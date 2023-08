River Plate u prosjeku prati više od 80.000 navijača. Scene s tih utakmica su fantastične

Pola godine je prošlo otkako je završena obnova i rekonstrukcija legendarnog stadiona Monumental u Buenos Airesu, inače doma argentinskog velikana River Platea. U tom je procesu, između ostalog, izbačena atletska staza, a veliki broj dodatnih sjedalica i sektora postavljen je uz sami teren. Povećan je tada kapacitet za oko 15.000, pa sada na ovo zdanje može doći oko 85.000 fanatični navijača.

Kao što se moglo i očekivati za Argentinu, zemlju u kojoj se domaće prvenstvo i klubovi prate s posebnim žarom, Riverovi simpatizeri to su povećanje kapaciteta itekako iskoristili. Od veljače i završetka rekonstrukcije, gotovo pa svaka je domaća utakmica rasprodana, s takvim se prosjekom gledatelja mogu pohvaliti tek poneki europski klubovi, ako uopće i ikoji.

Tako je bilo i kroz čitavu prvenstvenu sezonu, na kraju koje je River proslavio svoj već 38. naslov, ali i sinoć, tijekom prve utakmice osmine finala ovosezonskog izdanja Cope Libertadores. Popularni Los Millonarios bili su domaćin brazilskom Internacionalu, a kao što je vidljivo iz ove snimke, prava je vatrena atmosfera vladala kroz čitavi dvoboj, pa ni ne čudi da su domaćini na kraju slavili s 2-1.

🇦🇷 River Plate fans making the fucking stadium rock against Internacional recently 😳🔊 pic.twitter.com/vgPbT2HYtA — Swearing Sports News (@SwearingSport) August 4, 2023

I to nakon preokreta, jer je brazilski sastav prvi došao do vodstva, nakon što je u prvom dijelu zabio Enner Valencia. No, nošen sjajnom podrškom s tribina, River je s dva pogotka u nastavku došao do pobjede, dvostruki strijelac bio je mladi Pablo Solari. Njegovo ime orilo se čitavim Monumentalom kada je u 79. minuti zabio za konačnih 2-1, a onda se slavlje tisuća navijača samo nastavilo…