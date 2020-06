Rješavanje križaljke u EHF-u: za šest slobodnih mjesta u Ligi prvaka prijavilo se 14 klubova

Ako se od sportskih organizacija u pandemiji koronavirusa neka baš jako pogubila, teško ćete moći naći više boljih primjera od EHF-a. A sada je na stolu novi problem i tiče se iduće sezone Lige prvaka.

Sezona 2020./2021. igrat će se u novom formatu, odnosno u natjecanju će sudjelovati samo 16 klubova koji će biti podijeljeni u dvije grupe (od osam klubova). Deset klubova već je ‘unutra’, riječ je o nacionalnim prvacima devet najjačih europskih rukometnih zemalja — plus Flensburg kao drugi njemački predstavnik, to jest predstavnik države koja je na EHF-ovoj ljestvici najviše rangirana.

Dakle, u igri ostaje još šest mjesta za koje je apliciralo čak 14 klubova. Kompletni popis izgleda ovako:

The following teams have registered for a place in the #ehfcl 2020/21.

The clubs with a fixed place will participate in the next edition.

The remaining places for the new season will be confirmed by 19 June. pic.twitter.com/lJJhVbfNVh

— EHF Champions League (@ehfcl) June 10, 2020