Rock ‘n’ roll usred Arabije: Slaven Bilić upisao prvu pobjedu na klupi Al Fateha

Nakon remija u prvom kolu s Al Taawounom (1-1), popularni Nane otišao je u goste Al Akhdoodu, još jednom klubu koji nije blagoslovljen zvjezdanim nogometašima, i pritom upisao svoju prvu pobjedu na klupi Saudijaca. Al Fateh pobijedio je 3-1, a prvo ime susreta bio je igrač za kojeg ste vjerojatno i čuli — Cristian Tello.

🅰️⚽

Cristian Tello with a big first half for Al Fateh! ⚡#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/PYSeKc8NTB

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 18, 2023