Rocketsi mogu biti ponosni. Ostavili su Nuggetse na 86 poena, Jokić zabio 38 uz 19 skokova

Nikola Jokić bio je zaslužan za 44 posto poena svoje momčadi; ubacio je 38 uz 19 skokova i osam asistencija, ali potrošio je dosta lopti (šut mu je bio 14/31) i nije imao, kao što se vidi prema brojkama, toliku podršku suigrača.

Utakmica se dosta promatrala kroz prizmu njegova dvoboja s mladim Turčinom Alperenom Şengünom koji je također ostvario double-double s 21 pogotkom i 15 skokova, a također je skupio osam asistencija. Bila mu je to treća pobjeda nad Jokićem u karijeri, što je uzrokovalo likovanje mnogih na društvenim mrežama.

