Rođen na bijeloj točki: Sergio Ramos presudio je Athleticu novim golom iz kaznenog udarca

Za početak, mala provjera vizualne i nogometne pismenosti. Da kojim slučajem nema naslova iznad ove fotografije, što biste rekli, kakav je bio ishod prikazane situacije?

Ukupno 10. zgoditak ove sezone, zabio u pet od posljednjih sedam utakmica u Primeri… Dobro, hoće li taj Sergio Ramos stati više?

Jasno je kao dan: Realu je svaka utakmica do kraja prvenstva ključna ukoliko želi održati prednost od četiri boda (ili više) na prvom mjestu stvorenu nad Barcelonom i osigurati 34. naslov prvaka u Španjolskoj. Današnji boss za pobijediti ukazao se u obliku Athletica na San Mamésu koji, pak, ganja Europu…

Dakle, bili su stvoreni svi preduvjeti za zanimljiv susret, a počelo je dosta dinamično: Real je u četvrtoj minuti zaradio slobodni udarac na nekih dvadesetak metara, a Asensijev šut otišao je u okvir Simónovih vrata. Samo dvije minute kasnije Sergio Ramos krivo je procijenio jedan Athleticov ubačaj i propustio loptu do Iñakija Williamsa koji se na desnoj strani našao sam kao duh, ali, srećom po Madriđane, također se pronašao u zaleđu…

U 17. minuti Bilbao je zaprijetio nakon što je Raúl García glavom odlično ispratio centaršut s desne strane i dobrano zaokupio Thibauta Courtoisa koji je morao refleksno reagirati. Pet minuta kasnije u sličnu je situaciju došao Real, ali Rodrygov pokušaj glavom s nekoliko metara pokazao se vrlo lošim.

Kraljevski klub općenito je bio poprilično blijed u prvom dijelu, Williams je često zadavao muke njegovim stoperima, a na poluvrijeme su momčadi otišle sačuvanih mreža i s priličnom željom za promjenama u Zidaneovim redovima, barem na napadačkom planu.

❍ Most recoveries (5) ❍ Most interceptions (4) ❍ Most clearances (2) ❍ =Most tackles (2)

Casemiro in the first half against Athletic Club:

I Real je počeo polako stiskati u nastavku. Obol tome dao je i Luka Modrić koji je u 48. minuti s nekih 20 metara zapucao, ali ravno u Unaija Simóna, a tri minute kasnije izbacivanjem suparničkih braniča uposlio je Marcela koji je pronašao Karima Benzemu, no Francuz se spetljao…

U 70. minuti Realu je stigla nagrada. Pogađate, ponovno u obliku penala.

Marcelo i Dani García sudarili su se u kaznenom prostoru, domaći igrač stao je Brazilcu na nogu, a nakon intervencije VAR-a José Luis González González pokazao je na bijelu točku. Rasplet je poznat: Ramos je namjestio loptu na 11 metara, zaletio se i zabio svoj 101. klupski pogodak u seniorskoj karijeri i ukupno 10. ove sezone (nijedan branič u La Ligi to nije uspio ostvariti još od Fernanda Hierra u sezoni 1993./94.). Tako se pridružio Benzemi kao jedini Realov nogometaš koji je u aktualnoj kampanji postigao dvoznamenkasti broj golova, a znate li koji mu je ovo bio uspješno realizirani penal zaredom? Po dostupnim podacima, dvadeset i drugi…

Sergio Ramos has now scored 5 goals in 7 matches since football returned.

He's become the most prolific defender in a single La Liga season with 10 goals.

He's also scored 22 penalties in a row.

Baller. ⚽😎

