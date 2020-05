Rok trajanja — godinu dana: sve upućuje na to da će David Luiz uskoro napustiti Arsenal

Evo malo novosti iz Arsenala. I, kao što možete pretpostaviti, baš i nisu dobre, odnosno — ovisno o perspektivi — imaju više ili manje smisla.

U kolovozu prošle godine David Luiz stigao je iz Chelseaja u Arsenal s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor. Visina transfera iznosila je osam milijuna funti, a Luizova plaća 100.000 funti tjedno. U kontekstu u kojem su klub napustili Laurent Koscielny i Nacho Monreal, Luiz je trebao biti nekakvo prijelazno, dvogodišnje rješenje, što je, naravno, naišlo na oprečne reakcije.

Međutim, ispalo je da potpisani ugovor nije bio dvogodišnji u punom smislu riječi.

Arsenal have a one year option to extend David Luiz's deal, which as things stand expires on June 30. That option has not been activated as of yet.

Točnije, klub ima mogućnost aktivirati ili ne drugu godinu ugovora. Ta je informacija potvrđena danas iz kluba novinaru Jamesu Bengu. Također, potvrđeno je i kako druga godina ugovora još uvijek nije aktivirana. Ugovor Luizu, drugim riječima, istječe 30. lipnja — ove godine. Premierligaši pak do 23. lipnja mogu igračima ponuditi ‘produžetak’ ugovora koji će se odnositi samo na ovu ‘rastegnutu’ sezonu.

Ispred Arsenala su financijski dosta nezgodna vremena. Osim gubitaka koje su posljedica ili će biti posljedica pandemije koronavirusa, još je jednom preskočena i Liga prvaka. Budžet za plaće vjerojatno će se stezati u svakoj prilici.

Što se tiče Luiza, prije nekoliko dana za službenu Benficinu stranicu dao je intervjuu u kojem je rekao kako bi karijeru volio završiti u Lisabonu.

David Luiz speaking to the official Benfica website few days ago said that he wants to finish his career there: “I always said that i would like to end my career at Benfica. In football everything changes, what is true today, tomorrow is a lie, but my feeling is not!"

