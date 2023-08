Rokas ‘n’ Rollas: Hajdukov mladi heroj Pukštas je, nakon Dinama, srušio i Rijeku

Hajduk je pobijedio Rijeku u derbiju 2. kola HNL-a. Ispred rasprodanog Poljuda, Bijeli su nadigrali goste i zahvaljujući mladom Rokasu Pukštasu pobijedili s 1-0.

Hajduk tako nakon dva kola i dva derbija ima dvije pobjede, šest bodova i maksimalan učinak. Međutim, za razliku od derbija protiv Dinama na Maksimiru, Splićani su večeras od samog početka bili bolja momčad i na kraju mogu samo žaliti što nisu slavili s većom razlikom. Hajduk je utakmicu završio s većim posjedom i daleko boljim šansama, rezultat po tom pitanju i nije baš reprezentativan.

Zanimljivo, Rijeka je bila ta koja je imala prvu priliku na utakmici; Toni Fruk je oduzeo loptu Filipu Krovinoviću i već u 2. minuti potegao iz daljine. Lopta se odbila od bloka i odsjela na stativi. Bilo je to, uz jedan slobodnjak Marijana Čabraje, sve opasno što su gosti napravili u prvom poluvremenu.

Hajduk se upalio u 25. minuti, kada su Marko Livaja i Dario Melnjak dobro testirali Nediljka Labrovića, ali je gostujući golman bio na visini zadatka. Bila je to samo uvertira. U 38. Livaja je sjajnim dodavanjem izbacio čitavu riječku obranu i gurnuo Pukštasa ispred Labrovića, koji još jednom sjajno brani. Kanonada se nastavila do kraja poluvremena, te je Livaja u sudačkoj nadoknadi još jednom šutirao opasno, ali pored gola.

Sergej Jakirović prepoznao je kako je njegova momčad pregažena u sredini terena te je već na otvaranju nastavka u igru ubacio Ivana Lepinjicu i Lindona Selahija ne bi li barem djelomično oteo kontrolu Hajduku. Međutim, Rijeka je u nastavku samo pet minuta izdržala prije nego li je primila gol.

Igrala se 50. kada je Zvonimir Šarlija nakon kornera pogodio gredu, lopta se odbila do Ferra čiji udarac brani Labrović, ali nakon toga Fahd Moufi prosljeđuje loptu do Pukštasa koji zabija za 1-0. Hajduk je zasluženo poveo. Hajduk je nakon toga preko Livaje i Vadisa Odjidja-Ofoe imao dva bezopasna pokušaja, a onda dugo ništa. Rijeka je odustala od taktike napucavanja dugih lopti na Jorgea Obregóna, ali je do prvog udarca u nastavku čekala sve do 77. minute, kada je zaprijetio Alen Grgić.

Rijeka je inicijativu konačno preuzela tek u posljednjih desetak minuta, ali niti tada nije napravila ništa konkretno već se svela na silne centaršuteve u kazneni prostor. Ostalo je 1-0, zahvaljujući Hajdukovom 18-godišnjem wunderkindu, dečku koji je u prva dva kola s dva pogotka srušio Dinamo, pa Rijeku…